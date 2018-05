Segundo Ministério Público, o distrital não teria observado normas da LRF na aprovação de lei de incentivos fiscais

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o deputado distrital Rafael Prudente (MDB) por improbidade administrativa. De acordo com a promotoria, o parlamentar negligenciou "a arrecadação da receita e a conservação do patrimônio público" ao emitir parecer favorável ao Programa Pró-50 anos, que prevê isenções para empresas com pelo menos 20% do quadro de funcionários ocupado por pessoas de idade igual ou superior a 50 anos.



Se for condenado, Prudente pode perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos pelo prazo cinco anos, pagar multa, bem como ficar proibido de contratar com o Poder Público por cinco anos.



O projeto de lei garantia incentivo às firmas por meio do abatimento de até 20% da contribuição relativa ao Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). O valor, entretanto, não poderia ultrapassar 50% dos gastos da empresa com a contratação de pessoas da faixa etária.



A proposição não estabeleceu uma forma de compensação do montante aos cofres públicos. Ainda assim, Prudente alegou "não haver qualquer óbice e nenhum tipo de impacto financeiro".



Na avaliação do MPDFT, entretanto, a concessão de incentivo fiscal a empresas que contratarem trabalhadores de 50 anos ou mais, por abatimento de ICMS e ISS, representa renúncia fiscal, com consequente impacto na arrecadação dos cofres públicos "já bastante combalidos".



Por meio de nota, o deputado Rafael Prudente afirmou desconhecer o ajuizamento de qualquer ação de improbidade administrativa contra ele. Sobre o projeto, disse que a lei ainda não foi regulamentada, "portanto não está em vigor, fato que por si só não configura a renúncia de receita ou renúncia fiscal, que pudesse caracterizar uma possível improbidade administrativa".





Segundo o parlamentar, o projeto é de autoria do distrital Agaciel Maia (PR) e foi vetado pelo governador por vício formal. "O veto acabou derrubado pelo plenário da CLDF, com orientação de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Rafael Prudente não participou da sessão que derrubou o veto", destacou.