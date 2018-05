Racionamento de água acaba no dia 15 de junho, afirma GDF

Para o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), a data escolhida garante segurança hídrica para a população. A expectativa do GDF é de que até novembro, período em que a estiagem acaba, a barragem do Descoberto permaneça com 21,9% da capacidade total. "Tenho certeza que a nossa população adquiriu novos hábitos e, daqui para frente, vamos usar de forma racional esse bem precioso, que é a água", frisou o governador.



Quando o racionamento teve início, na pior crise hídrica registrada no DF, os índices da Barragem do Descoberto chegavam a 19,1% da capacidade. O de Santa Maria estava com 41%. Nesta quarta (2), os sistemas tinham níveis de 90,9% e 56,4%, respectivamente.

O governo do Distrito Federal anunciou nesta quinta-feira (3) que o racionamento de água para a população do Distrito Federal irá acabar no dia 15 de junho. A data foi anunciada um ano e quatro meses após o início de uma crise hídrica histórica na capital do país.

O Descoberto apresentou a maior recuperação. Em 7 de novembro do ano passado, chegou a ter apenas 5,3% do volume – foi a pior baixa da história.





Reajuste na tarifa

O anúncio do fim do rodízio aconteceu um dia após o governador afirmar que iria questionar na Justiça o reajuste de 2,99% na conta de água autorizado pela Agência Reguladora de Águas (Adasa). A previsão era de que a conta ficasse mais cara a partir de 1º de junho.





Segundo o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) o aumento aprovado foi "inadequado". "Nossa população passar por um racionamento de água e qualquer reajuste neste momento é inadmissível", afirmou. O chefe do Executivo afirma ter determinado que a

Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) não aplique os novos valores e que a empresa adote "medidas de administração interna para garantir o equilíbrio econômico e financeiro".

Segundo a companhia, com a queda no consumo o faturamento no ano passado teria registrado um déficit de R$ 155,7 milhões.



Por sua vez, a Caesb alegava que o reajuste era necessário para readequar o caixa da empresa que sofreu com perdas devido ao racionamento

Além da queda no consumo, a Caesb argumentava que a folha de pagamento dos funcionários teve aumento por causa de horas extras. Com os ajustes diários no sistema para desligar e religar os registros, os trabalhadores acabavam entrando mais cedo nos postos de trabalho.

Procuradas pelo Destak, a Adasa informou que só irá se pronunciar sobre o tema após receber o recurso oficialmente. A Caesb não se posicionou.