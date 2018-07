Quilombo da Pedra do Sal será patrimônio Imaterial do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro determinou a abertura do registro do Quilombo da Pedra do Sal como Patrimônio Imaterial do Rio. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, foi autorizada pelo prefeito Marcelo Crivella.

O registro deve ocorrer no prazo máximo de um ano, contando a partir da data de publicação do decreto. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) será responsável por pesquisar, documentar, inventariar, registrar e definir políticas para a preservação da estrutura e da cultura do local. A tarefa também contará com o apoio de outros órgãos da prefeitura, além de entidades de interesse público.