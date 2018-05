Quatro postos são notificados por preços abusivos de combustível

Diante da escassez de gasolina, etanol e diesel provocada pela greve dos caminhoneiros, estabelecimentos estavam cobrando preços acima do normal, de acordo com o Procon-RJ

Após 15 denúncias de preços abusivos cobrados por postos de gasolina, diante da escassez de combustíveis provocada pela greve dos caminhoneiros, 24 postos do Rio foram fiscalizados pelo Procon-RJ, que notificou quatro estabelecimentos para darem esclarecimento à autarquia sobre os altos preços cobrados, nesta quinta (24).



Os postos notificados ficam na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes. São dois postos Ipiranga (n° 14951 e n° 10495) e dois Postos BR (n° 15000 e n° 14311). Caso eles não apresentem justificativas ou estas justificativas não seja aceitas pelo departamento jurídico do Procon-RJ, os estabelecimentos podem ser multados.



Por volta das 12h, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis afirmou que 90% dos postos do Estado já estavam sem gasolina, diesel e etanol. E as filas nos postos que ainda tinham combustível eram quilométricas.



Veja a lista de postos que não cobraram preços altos ou que já não tinham combustíveis:



Posto BR (Estrada Leopoldo Froes, 400, São Francisco, Niterói)

Posto Shell (Rua Nilo de Freitas, Largo da Batalha, Niterói)

Posto Ipiranga (Av. Pres. Roosevelt, s/nº, São Francisco, Niterói)

Posto Shell (Avenida Sete de Setembro, 110, Icaraí, Niterói)

Posto Shell (Av. Roberto Silveira, 9, Icaraí, Niterói)

Posto Shell (Rua Dr. Paulo Cezar , 278, Icaraí, Niterói)

Posto Shell (Rua São Lourenço, 3, São Lourenço, Niterói)

Posto Shell (Alameda São Boaventura, 246, Fonseca, Niterói)

Posto Ipiranga (Alameda São Boa Ventura, 862, Fonseca, Niterói)

Posto BR (RJ-100, 1, Baldeador, Niterói)

Posto BR (Alameda São Boa Ventura, 819, Fonseca, Niterói)

Posto Kohara Barra (Av. das Américas, 2.010, Barra da Tijuca)

Posto Alemão (Av. das Américas, 1.600, Barra da Tijuca)

Posto Ipiranga (Av. Luís Carlos Prestes, s/nº, Barra da Tijuca)

Posto Ipiranga (Av. das Américas, 7.000, Barra da Tijuca)

Posto Shell (Av. da Américas, 1.555, Barra da Tijuca)

Posto Portal (Estrada da Barra da Tijuca, s/nº, Barra da Tijuca)

Posto Ipiranga Love Story (Estrada da Barra da Tijuca, 2.770, Itanhangá)

Posto Makro (Ayrton Senna, 2.400, Barra da Tijuca)

Posto Shell (Av. das Américas, 17.485, Recreio dos Bandeirantes)