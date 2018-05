Quatro postos baixam preço do combustível por determinação do Procon-PE

Mais de 40 estabelecimentos foram visitados. Dos que foram encontrados abertos, quatro estavam praticando preços abusivos e baixaram os valores

O Procon-PE, esteve durante toda a manhã desta quinta-feira (24.05) realizando fiscalizações nos posto de combustíveis da Região Metropolitana do Recife (RMR). Mais de 40 estabelecimentos já foram visitados.



Dos que foram encontrados abertos, quatro deles, que estavam praticando preços abusivos baixaram os valores: um localizado na ponte do Limoeiro, no bairro do Recife; um na avenida Presidente Kenedy, em Olinda, outro na avenida Recife e o último na avenida João de Barros. Os estabelecimentos estavam cobrando mais de R$ 5,899 o litro da gasolina e baixaram para o valor máximo tolerado pelo órgão de defesa do consumidor, de R$ 4,599.



Na quarta-feira (23), três postos foram autuados e um interditado, por praticar preços abusivos. Os autuados ficam localizados na avenida Norte e no bairro de Santo Amaro e cobravam R$ 5,599 e R$ 4,999. No outro estabelecimento, em Boa Viagem, na Zona Sul, a gasolina estava sendo vendida a R$ 4,899. Mas, há dois dias o preço era de R$ 4,399.



No Pina, um posto localizado na Herculano Bandeira, foi interditado por 72 horas e multado em R$ 500 mil. O estabelecimento estava cobrando o valor de R$ 8,999 no litro da gasolina. "Não queremos prejudicar ninguém, apenas oferecer à população o serviço cobrado pelo preço justo" detalha o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico.



O valor da multa pode chegar a R$ 3 milhões. A prática de preços abusivos descumpre o artigo 39, inciso V e X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe exigir do consumidor vantagem excessiva e é elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. O Procon-PE está recebendo denúncias sobre preços abusivos no combustível através do 0800 282 1512 e do site www.procon.pe.gov.br.



Cabo de Santo Agostinho

O Procon do Cabo interditou um posto na BR 101, na manhã desta quinta-feira (24). A ação aconteceu durante uma fiscalização que o órgão realizou pela manhã, em estabelecimentos que ainda mantém estoque de combustível. O objetivo da fiscalização foi de verificar denúncias de prática abusivas.