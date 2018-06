Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente

Entre as vítimas está uma criança de quatro anos

Quatro pessoas da mesma família morreram após colisão entre um carro e um ônibus na noite deste domingo (10) em São Bernardo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, entre os mortos está uma criança, de quatro anos.



As outras vítimas são uma mulher e dois homens. Além deles, outras duas pessoas - um homem e uma criança - que estavam no carro foram retiradas com vida do local e encaminhadas ao Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André.



O hospital informou que a criança de cinco anos sofreu lesões na face, precisou passar por uma cirurgia, e seu estado de saúde é grave. Enquanto que o estado de saúde do homem é estável.



A principal suspeita é de que o motorista do carro estivesse embriagado, tenha perdido o o controle da direção e batido contra o ônibus municipal.



O acidente aconteceu por volta das 22h na Estrada do Rio Acima, no Jardim Santa Cruz, próximo à Rodovia dos Imigrantes.



A morte das quatro vítimas foi constatada ainda no local pelo SAMU (Serviço Móvel de Urgência).