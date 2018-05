Quase 90 municípios decretam emergência em Pernambuco

O governo do Estado, em parceria com o Exército, organizou novos comboios que saem do Porto de Suape com combustível para abastecer os serviços essenciais e parte dos postos

De acordo com a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), subiu para 88 o número de cidades pernambucanas que decretaram situação de emergência devido ao desabastecimento de combustível, causado pela greve dos caminhoneiros, que chegou ao 9º dia, nesta terça-feira (29).



O governo do Estado, em parceria com o Exército, organizou novos comboios que saem do Porto de Suape com combustível para abastecer os serviços essenciais e parte dos postos. O esquema também fornece diesel para as empresas de ônibus, que estão voltando a circular normalmente. Fiscais do Grande Recife Consórcio de Transporte atuam para garantir o funcionamento do transporte público.



Desde domingo (27), postos de combustível da região metropolitana do Recife (RMR) começaram a receber gasolina e álcool, mas o fornecimento ainda é irregular. Nesta terça, a RMR amanheceu com longas filas em postos, mas os estabelecimentos que foram reabastecidos estão limitando a venda de combustível por cliente.



De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE), Pernambuco tem cerca de 1.550 postos de combustível, sendo 460 deles no Grande Recife. Segundo a entidade, cerca de um milhão de litros de combustíveis chegaram a cerca de 100 postos da RMR de segunda para esta terça. Porém, a maioria desses postos vai atender apenas serviços essenciais públicos.



O fornecimento de gás de cozinha também não foi regularizado ainda em Pernambuco. Várias distribuidoras registram falta de botijões. Caminhões aguardam autorização para buscar botijões no Porto de Suape.