Quase 90% das escolas do DF necessitam de reformas

De acordo com relatório do TCU, os prédios necessitam de reparos 'moderados ou grandes'; Educação contesta o documento

Um relatório do Tribunal de Contas apontou que quase 90% das escolas públicas do Distrito Federal necessitam de reparos ou reformas em suas estruturas. De acordo com o documento, seriam necessárias as intervenções classificadas como "moderada ou grande" em mais de 600 unidades da capital.

A vistoria foi feita em janeiro deste ano nos 677 prédios de escolas publicas da capital federal. Segundo o documento, houve uma piora na estrutura dos locais "em função da insuficiência dos serviços de manutenção ofertados pelo governo".

No entanto, o documento do Tribunal de Contas não detalha o que seria uma reforma "Moderada" ou "Grande". Porém, segundo a última auditoria feita em 2014, as escolas que entravam nestas classificações tinham "instalações físicas carentes de manutenção, em condições insatisfatórias para receber os alunos".

O relatório do Tribunal de Contas ainda não foi levado ao Plenário da Corte, e os resultados da vistoria estão nos questionamentos feitos pelo conselheiro Paiva Martins a Secretaria de Educação do Distrito federal (SEEDF). Em nota, a pasta do GDF alega que está prestando todos os esclarecimentos em relação ao relatório.

Ao Destak, a SEEDF informou que desde 2015, já realizou reformas em 585 escolas da rede pública de ensino. A pasta alega ainda que outras dez unidades escolares, que não estavam em funcionamento, foram inauguradas.

Sobre o montante gasto nos reparos das estruturas, a secretaria de Educação alega que mantém contratos com empresas terceirizadas e que investe 40,4 milhões por ano nessas reformas.