Quadrilhas infantis alegram o Compaz do Alto Santa Terezinha

Chegou a vez dos quadrilheiros mirins. O Compaz do Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, recebe, nesta quarta-feira (27), o segundo dia de eliminatórias do 16º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantis, realizado pela Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura do Recife.



Nesta noite, seis quadrilhas se apresentam: Junina Sapeca, às 18h45; Junina Raízes do Rosário, às 19h15; Balão de Prata, às 19h45; Xilindró de Ritmos, às 20h15; e Junina Menezes na Roça, às 21h. A grande final será nesta quinta-feira (28), a partir das 18h45, no Sítio Trindade, zona norte.



A primeira da noite, a Junina Sapeca, composta por mais de 50 crianças do Morro da Conceição e de bairros vizinhos, vai apresentar o tema "Nem tudo é o que parece ser", trazendo a proposta de um uso consciente da internet, já que, na rede, alguns falsos amigos podem estimular os pequenos a desobedecerem seus pais, expondo-os a situações de perigo.





Em seguida, a Junina Raízes do Rosário, do Pina, vai contar a história de Bebel e Bruninho, que adoravam ouvir tio Zé falar sobre os festejos juninos da sua época. Eles resolvem fazer uma quadrilha com bonecos de pano, mas ainda faltam os noivos. A temática da Raízes do Rosário, que conta com 47 brincantes, é "Um sonho de quadrilha do fundo do baú".



A Balão de Prata, de Pixete, São Lourenço da Mata, é a mais novinha de todas, tendo sido criada no início deste ano. Os 37 componentes vão desenvolver o tema "A lenda de uma paixão no eclipse do amor", retratando a lenda do romance do Sol e da Lua. A história acontece no dia de São João, quando ocorre um eclipse.



A Xilindró de Ritmos, fundada em 1986, também de Pixete, São Lourenço da Mata, traz como proposta esse ano "O Caçador de Pipas". Baseada no filme de mesmo nome, a trama trata da amizade entre as crianças. O espetáculo será apresentado por 40 brincantes.



Por último, a Junina Menezes Roça, do bairro da Macaxeira, vai levar os 32 participantes mirins para interpretar o espetáculo "É tempo de sonhar", inspirado no clássico Cinderela. A história da Disney vai ser adaptada ao ciclo junino.



Primeira eliminatória

Na noite de terça (26), o Compaz Eduardo Campos ficou pequeno para a quantidade de gente que foi conferir as apresentações das quadrilhas infantis. Na primeira noite de competições, cinco grupos se apresentaram: as juninas Brincant’s Show, Fusão, Pisa na Fulô, Matutinho Dançante e Trapiá.