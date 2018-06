Quadrilha rouba e vende máquinas agrícolas em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou, nesta quarta-feira (27), uma quadrilha responsável por roubar e revender máquinas agrícolas por até 10% do valor de mercado. De acordo com as investigações, um equipamento que normalmente custa entre R$ 200 mil e R$ 300 mil era repassado no interior do Estado por R$ R$ 30 ou R$ 40 mil. A polícia registrou, desde o final de2017, seis roubos de máquinas atribuídos ao grupo.





De acordo com o delegado José Caláudio Nogueira, gestor da Diretoria Integrada Especializada (Diresp), os suspeitos alugavam os equipamentos e quando as empresas levavam as máquinas para o local combinado onde seria realizado o serviço os criminosos anunciavam o assalto. "Armados, eles rendiam as vítimas e roubavam as máquinas, que geralmente, eram levadas para o interior do Estado e vendidas bem mais barata", disse.



Ainda segundo o delegado, as pessoas que pegaram essas máquinas sabiam que estavam cometendo crime. "Não podemos afirmar ainda quem são esses compradores que pegavam as máquinas. Quando todos forem identificados, poderão ser presos", afirmou.



Operação

A Arapuca foi a 26ª operação de repressão qualificada desencadeada este ano pela Polícia Civil, comandada pelo Diresp, com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil. Um total de 55 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães paraticiparam dos trabalhos. Os presos e o material recolhido foram levados para a sede do departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Batizada de Arapuca, a investigação começou em dezembro do ano passado, quando o esquema foi descoberto. Nove pessoas tiveram mandados de prisão expedidos pela Comarca de Camaragibe, na região metropolitana do Recife (RMR). As prisões ocorrem na capital do Estado e em Limoeiro, no Agreste pernambucano.Quatro homens, considerados os líderes da quadrilha, já estavam em unidades prisionais e comandavam o crime de dentro da cadeia. Além deles, três envolvidos foram detidos nesta quarta (27). Houve ainda um flagrante no domingo (24), quando um dos integrantes do grupo levava uma máquina para o interior. Outra prisão ocorreu na quinta-feira (21), quando um homem tentou arremessar drogas por cima do muro de um presídio e ficou constatada a participação dele na organização.