Quadrilha que clonava cartões é presa em São Bernardo

Mulher tentou se passar por vítima de sequestro relâmpago mas guardas descobriram que ela também era criminosa

Dois integrantes de uma quadrilha especializada em clonar cartões de crédito foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo.



A Guarda fazia monitoramento no bairro do Taboão quando desconfiou de três pessoas que estavam utilizando o caixa eletrônico, dentro do banco.



"Um homem conseguiu fugir, mas prendemos outros dois. A princípio, a mulher tentou se passar por vítima de sequestro relâmpago. Nós encaminhamos para o 2º DP e lá constatamos que ela também era criminosa",afirma o superintendente da GCM, Adenílson Vaz da Costa.



Junto com os infratores, os guardas encontraram vários modelos de cartões clonados.