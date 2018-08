Quadrilha presa em Mauá faturava até R$ 10 milhões em roubo de carga

Uma quadrilha de 30 pessoas que atuava desde 2016 roubando carga nas rodovias do Estado foi desmembrada nesta terça-feira (31) em Mauá, no ABC Paulista, pela Polícia Civil.

Investigações apontam que o grupo faturava até R$ 10 milhões por mês com a venda dos produtos. Os dois galpões onde os criminosos guardavam as mercadorias estavam localizados na cidade. Nove homens e uma mulher foram detidos e levados pela polícia à delegacia de Santo André.

Nos últimos seis meses, o grupo roubou caminhões de carga nas rodovias dos sistemas Castello Branco, Sistema Anchieta-Imigrantes e no Rodoanel.

O operação intitulada Ouro Branco envolveu 120 policiais no ABC, da Baixada Santista e ainda nas cidades de Sorocaba e Cabreúva, no interior.

Os suspeitos possuíam logística financeira e sistema complexo de segurança. "O que diferenciou essa quadrilha das demais que nós já investigamos é que a estruturação. Ela tinha realmente uma estrutura de empresa", disse o delegado André Santos Legnaioli.

Dentro do galpões foram encontradas várias empilhadeiras usadas para transferir a carga roubada, além de bloqueadores que impediam que os rastreadores do s caminhões funcionassem no local.

A operação foi intitulada Ouro Branco em referência a cor do polietileno, o material que o grupo roubava nas rodovias. A substancia derivada do petróleo pode ser utilizada na fabricação de artigos de plástico e também como combustível.

Segundo a Polícia Civil, a compra da mercadoria roubada era efetivada por aproximadamente 50 empresas "sócias", localizadas em três Estados diferentes, entre eles Minas Gerais e Curitiba.

Um dos suspeitos de fazer parte da compra dos produtos também foi detido.

Gravações telefônicas apontam que dois criminosos davam orientação aos ladrões de dentro do CDP (Centro de Detenções Provisórias de Mauá).