Quadrilha é presa utilizando fardamento e distintivo policial

A Polícia Civil informou que os quatro foram autuados em flagrante por falsa identidade e porte ilegal de armas. O grupo foi encaminhado nesta segunda-feira (23) a uma audiência de custódia.

A Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu duas armas de fogo na tarde deste domingo (22), no município de Condado.Durante abordagem aos suspeitos, três deles utilizavam fardamentos e distintivos da Polícia Civil. A equipe de inteligência da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu informações de que quatro indivíduos, em um veículo Fox, na cor branca, estariam praticando assaltos na região. Após uma ação conjunta montada com a Rocam, o automóvel foi localizado na Rua Maria José Bezerra de Menezes, no centro da cidade. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola .380. Quando indagados pelo policiamento, os criminosos afirmaram que iriam cobrar uma dívida naquela rua.Em um segundo momento, foi observado que em outro veículo, estacionado em um posto de combustível próximo ao local, estaria um quinto suspeito que, ao observar a aproximação dos militares, atirou contra o policiamento, que revidou, chegando a acertar o pneu do carro. O criminoso conseguiu fugir, abandonando o veículo.Os acusados e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Goiana para serem adotadas as medidas cabíveis.