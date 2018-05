Quadrilha é presa por roubar e vender fios de cobre de Suape

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha responsável por um esquema de furto de fios de cobre do Complexo Portuário e Industrial de Suape, na região metropolitana do Recife (RMR). Sete pessoas foram presas em um ferro-velho onde a polícia apreendeu 2,5 toneladas do material. O caso aconteceu na terça-feira (8), mas os detalhes foram divulgados nesta quarta (9).





A dona do ferro-velho, Maria José de Oliveira Silva Santos, 42 anos, e a filha da proprietária, Mayurymy Darc de Oliveira Silva Santos, 21, que trabalhava como gerente no local, foram presas e autuadas em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa. As sete pessoas foram encaminhadas para audiência de custódia.



Os membros da associação criminosa dividiam as atividades, uma parte deles era responsável pelo roubo dos fios, outra era responsável pela venda aos ferros-velhos e os demais encaminhavam o material para os destinatários finais, que ainda estão sendo investigados e identificados. "O complexo é monitorado com seguranças, então, eles realmente burlavam a segurança local. Era uma divisão de tarefas bem definida", disse o delegado.

As investigações começaram no início do ano passado, porém há indícios de que os furtos aconteciam desde 2017. De acordo com o delegado da seccional do Cabo de Santo Agostinho, Diogo Faria, o próximo passo é identificar para quem o ferro-velho repassava o material furtado, ou seja, o destinador final. A investigação ainda tenta descobrir se havia participação de funcionários do Complexo de Suape no esquema criminoso.Na madrugada de terça, cinco homens foram flagrados vendendo fios de cobre em um ferro-velho no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR. Tiago Carlos Almeida Oliveira, 23 anos, Marinaldo Francisco da Silva, 35, Wedson Caetano da Silva, 35, Wellington Francisco da Silva, 42, e Elinaldo Ferreira do Nascimento, 38, foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa.