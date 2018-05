Público poderá entrar com água em eventos no Ginásio Nilson Nelson

Determinação do Ministério Público proibiu que os organizadores de eventos vete a entrada do público com água no local

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) publicou um acordo para que os frequentadores de eventos no ginásio Nilson Nelson possam entrar no local portando garrafinhas de água. A partir de agora, todos os contratos que forem firmados entre organizadores de eventos e a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer irão incluir essa clausula no contrato.



Para os promotores, como o local não tem bebedouros com água filtrada o público a única opção dos frequentadores era comprar a bebida. O acordo foi fechado com base no direito à água potável e a Lei Distrital n. 2.602/2000, que obriga a instalação de bebedouros com água filtrada ou mineral nos estabelecimentos pertencentes a entidades públicas, ginásios de esportes, estádios e outros.



O inquérito civil público foi instaurado após um cidadão relatar ao Ministério Público que a organização da Superliga de Vôlei, realizada no Ginásio Nilson Nelson em abril de 2016, proibiu que os torcedores entrassem com água no local. O produto era vendido dentro do ginásio.



Após requisitar informações à Secretaria de Esportes, à Administração Regional do Plano Piloto e à Divisão de Vigilância Sanitária, a PDDC expediu recomendação. Segundo o Ministério Público, medida também será estendida a outros espaços administrados pelo GDF.