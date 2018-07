PT lança candidatura de Júlio Miragaya na disputa pelo GDF

Candidato presidiu a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) durante a gestão de Agnelo Queiroz

Em convenção acalorada neste final de semana, os filiados do Partido Trabalhadores (PT) definiram que Júlio Miragaya irá disputar o governo do Distrito Federal nas eleições deste ano. Para compor a chapa, disputando vaga para o Senado Federal, foram escolhidos Marcelo Neves e Wasny de Roure.



Miragaya recebeu 134 indicações, já seu oponente, Afonso Magalhães recebeu 109 votos. Júlio Miragaya é de um coletivo dentro do PT chamado de Diálogo e Ação Petista e presidiu a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) durante a gestão de Agnelo Queiroz.



Foi definido como candidato a vice-governador a agricultora familiar e bacharel em direito, Claudia Farinha. O PT-DF terá ainda 16 candidatos a deputados federais e outros 26 a deputados distritais.



O PT governou o Distrito Federal em duas ocasiões: entre 1995 e 1998, com Cristovam Buarque, atualmente no PPS, e Agnelo Queiroz, entre 2011 e 2014.



Palanque de Lula

Isolado desde a derrota de Agnelo Queiroz, ainda no primeiro turno em 2014, o PT busca com a candidatura de Júlio Miragaya garantir um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital federal. O ex-chefe do Executivo nacional é pré-candidato a presidência da República, porém está preso em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e 1 mês pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP).