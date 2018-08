PT estadual define rumos de candidatura de Marília Arraes em encontro

Vereadora do Recife não abre mão de disputar governo do Estado, apesar de partido ter anunciado acordo para apoiar PSB

Após a Comissão Executiva Nacional do PT confirmar, nesta quata-feira (1º), o apoio do partido ao PSB, a vereadora do Recife Marília Arraes afirmou que o posicionamento vai de encontro às estratégias que já haviam sido conversadas internamente e disse que "não há condições de subir no palanque com o PSB".



"Há um ano, o Diretório Estadual definiu que o PT teria candidatura própria. Politicamente, nada mudou. Temos aqui em Pernambuco um governo ruim, um governador extremamente desgastado", disse, referindo-se ao governador Paulo Câmara (PSB).



Nesta quinta-feira (2), será promovido o encontro estadual do PT, no Recife Plaza Hotel, pode mudar a diretriz nacional do partido. Aproximadamente 300 delegados vão estar reunidos e, em tese, o que for estabelecido por maioria simples pode definir o rumo do PT nas eleições estaduais. A vereadora destaca que não trabalha com a posibilidade de se candidatar a outro cargo e diz estar muito segura em manter sua candidatura ao governo do Estado.



O acordo entre PT e PSB para eleição presidencial em 11 Estados mexe na configuração das peças na disputa para o governo do Estado de Pernambuco. A medida é vista como fundamental para haver a neutralidade do PSB, não permitindo a aliança com o presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE), que poderia vir a ser o principal adversário do PT no campo do eleitorado de esquerda.