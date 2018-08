PT de Pernambuco apoia candidatura de Marília Arraes

Apoiadores da vereadora resistiram à pressão da cúpula do partido, porém isto ainda não significa que ela terá sua candidatura oficializada

A maioria dos delegados do PT de Pernambuco que participaram do encontro estadual, nesta quinta-feira (2), votaram a favor da candidatura de Marília Arraes ao governo de Pernambuco, apesar da pressão da Executiva Nacional, que, na noite desta quarta (1), fechou um acordo com o PSB para apoiar a reeleição do atual governador Paulo Câmara.



Os apoiadores de Marília Arraes resistiram à pressão da cúpula do partido, porém isto ainda não significa que ela terá sua candidatura oficializada. Haverá uma votação do recurso da Executiva Nacional, nesta sexta-feira (3). Após o encontro estadual, Marília Arraes contou que irá para São Paulo acompanhar a reunião do diretório nacional.



Enquanto a militância fazia festa em torno de Marília, o senador Humberto Costa disse que a decisão do diretório de Pernambuco não deve ser validada pela cúpula nacional. "A decisão desta sexta, se não houver nada novo, será manter a decisão da executiva. Hoje eu defendi a aliança com o PSB e amanhã defenderei de novo",disse.



Nesta quarta-feira (1º), a Executiva Nacional do PT confirmou o acordo eleitoral com o PSB, onde a candidatura da vereadora do Recife Marília Arraes ao governo do Estado foi retirada por 17 votos a 8 em reunião. A medida era vista como fundamental para haver a neutralidade do PSB, não permitindo a aliança com o presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE).