PSTU oficializa Simone Fontana como candidata ao governo de PE

O PSTU oficializou a candidatura de Simone Fontana ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano. O anúncio ocorreu durante a convenção do partido, realizada na sede do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Recife, no Centro do Recife, na noite desta quarta-feira (1º). O candidato a vice é Jair Pedro, sindicalista, militante e um dos fundadores do partido.Em seu primeiro discurso como candidata oficial do PSTU ao governo estadual, Simone Fontana fez críticas a medidas do governo federal, como a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência, e mostrou a intenção de valorizar a classe trabalhadora. "Os ricos, poderosos, exploradores, querem tirar cada vez mais direitos da nossa classe, seja através da reforma trabalhista, da reforma da previdência ou do desemprego. Querem resolver sua crise aumentando a exploração da classe trabalhadora", afirmou.