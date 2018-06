Psol protocola pedido de impeachment contra Auricchio na Câmara

De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, a caracterização de crimes de responsabilidade do prefeito devem ser aprovada por 2/3 (dois terços) dos vereadores. A Câmara também pode "solicitar a abertura de inquérito policial ou instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação, independentemente da atribuição que é conferida ao presidente da Câmara".



A medida foi tomada após a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo ter elaborado uma denúncia em que afirma que a chapa Auricchio-Vidoski recebeu R$ 293 mil reais como financiamento ilegal de campanha.



Para o Psol, prefeito chegou ao cargo por meio de fraude e deve perder mandato. "Existem fortes elementos que sugerem o uso de laranjas no processo de arrecadação de recursos eleitorais, estratégia utilizada para ocultar os reais doadores", informou em nota.



Em nota oficial divulgada à imprensa, os advogados do prefeito, Ricardo Penteado e Beto Vasconcelos, afirmam que esta é uma opinião do Ministério Público Federal e que ainda precisa de apreciação pelo Tribunal Regional Eleitoral. "O prefeito está à disposição da Justiça Eleitoral para prestar todos os esclarecimentos necessários. Tem certeza da correção de sua conduta, confia na Justiça e acredita que os fatos serão esclarecidos", informou.



Procurada pela reportagem a Prefeitura de São Caetano não se manifestou sobre o assunto.

O Psol de São Caetano protocolou um pedido de impeachment contra o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) e o vice prefeito vice-prefeito, Roberto Luiz Vidoski (PSDB), na Câmara Municipal.O documento foi protocolado na última sexta-feira (15) pela presidenta do diretório municipal do partido, Neusa Raineri, e pelos advogados José Augusto Valim e Pedro Teruji.Nos casos de crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, a Lei Orgânica do Município prevê que o julgamento seja feito pelo Tribunal de Justiça. Porém, que no caso de infrações político-administrativas definidas em lei elas serão julgadas pela Câmara Municipal.