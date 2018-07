PSOL oficializa Fátima Sousa ao Buriti, com apoio do PCB

Chapa majoritária terá como vice ssistente social Keka Bagno; convenção ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Os líderes do PSOL oficializam no começo da tarde deste sábado (28) a candidatura da professora da Universidade de Brasília (UnB) Fátima Sousa na disputa pelo Palácio do Buriti. A convenção do partido, que reuniu líderes de diversos movimentos sociais - como o MST - ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O partido terá como aliado o PCB, mas a chapa será pura, com candidata ao governo

A assistente social Keka Bagno será vice na disputa pelo Palácio do Buriti. Para as duas vagas ao Senado serão confirmados os nomes do jornalista e servidor público Chico Sant´anna, que já disputou o Senado em 2010, e Marivaldo Pereira, advogado e servidor público que ocupou interinamente o cargo de Ministro da Justiça.



Em seu discurso, Fátima pediu que seus eleitores ajudem a construir a plataforma de governo, que segundo ela vai ser feita de forma coletiva. "Essa não é uma tarefa fácil. E eu tenho consciência disso e sei porque sou filha da democracia, sou filha da luta", afirmou Fátima.



Fátima lembrou das dificuldades que terá, especialmente com o tempo reduzido de televisão. Segundo ela, apesar de ser apenas um minuto na propaganda, o partido vai saber usar esse tempo. "Só vou ter tempo de dizer: 'Eu sou PSOL, é isso que vou dizer'", afirmou, sob aplausos. "Não diga que eles são maiores que nós porque nós vamos governar. Nós podemos", afirmou Fátima.



Marielle

A convenção foi marcada por uma série de homenagens à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em março no Rio de Janeiro, juntamente com seu motorista Anderson Gomes. Neste semana, a Polícia do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos pela morte da política. A chapa foi aprovada por aclamação.



"Existe em curso no Brasil uma política de ódio, uma política que executou Marielle e que precisamos lutar contra. Não vão nos silenciar, nenhuma de nós vai tombar. Temos total garantia e legitimidade para estar neste local", afirmou Keka Bagno.