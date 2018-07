PSOL confirma pré-candidatura de Tarcísio Motta ao governo do RJ

Convenção do partido ocorreu na manhã desta sexta-feira 920)

A Convenção partidária do PSOL ocorreu nesta sexta-feira (20) no auditório do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro (Sinpro), no Centro. O verador Tarcíso Motta é o pré-candidato do partido ao governo no Estado do Rio, tendo como vice a professora Ivanete Silva, que concorreu à prefeitura de Duque de Caxias em 2012. O pré-candidato ao Senado vai ser o deputado federal Chico Alencar.



Tarcísio Motta é professor licenciado do Colégio Pedro II. Esta não é a primeria vez que o político se candidata ao governo do estado. Em 2014, também candidato do partido, ele ficou em quinto lugar na eleição, com 712.734 votos. Segundo a assessoria do candidato, o PCB já confirmou aliança política na pré-candidatura.



Convenção do PT



A convenção do PT está marcada para ocorrer no dia 28, no Circo Voador, na Lapa. Na ocasião, vão ser lançadas as pré-candidaturas de Márcia Tiburi ao governo do Estado e Lindderh Faria ao senado. No Twitter, a candidata compartilhou uma foto com o ex-presidente Lula com uma aspa dele: "vejo com muito entusiamo a candidatura de Marcia Tiburi ao governo do Estado do Rio de Janeiro". A presença da ex-presidente Dilma Rousseff no evento está confirmada.