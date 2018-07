Partidos lançam candidatos ao governo do estado

PSD e PSC confirmam seus nomes neste sábado. PSOL e PDT tiveram convenções na sexta-feira

O final de semana está sendo de definições para quatro partidos políticos que realizam convenções para lançar seus candidatos ao governo do Estado.



Neste sábado (21), às 9h, o Partido Social Democrata (PSD) lança a candidatura de Índio da Costa, em convenção no Clube Municipal da Tijuca. O político foi eleito vereador do Rio de Janeiro por três vezes e, atualmente, está em seu segundo mandato, não consecutivo, como deputado federal.



Índio da Costa também tem no currículo uma candidatura a vice-presidencia da República pelo PFL, em 2010, na chapa com José Serra (PSDB). A dupla perdeu a eleição no segundo turno.



Também neste sábado, ocorre a convenção partidária do Partido Social Cristão (PSC), que vai lançar a pré-candidatura do Juiz Wilson Witzel. O ex-juiz federal deixou a magistratura para se filiar ao partido e se pré-candidatar. Ele já foi fuzileiro naval e defensor público.

PSOL e PDT já lançaram seus pré-candidatos

Já as convenções partidárias do PSOL e do PDT ocorreram na sexta-feira (20). Os candidatos dos partidos para as o governo do Estado são Tarcísio Motta e Pedro Fernandes, respectivamente.



Motta é professor licenciado do Colégio Pedro II, e esta não é a primeira vez que ele se candidata ao governo do estado. Em 2014, ele ficou em quinto lugar na eleição, com 712.734 votos. Fernandes cumpre o segundo mandato como deputado estadual. O professor universitário é filho da vereadora Rosa Fernandes (MDB).