PSB confirma Rollemberg na disputa e vice deve ser do PV

Partido terá ainda Leany Lemos, ex-secretária de Rollemberg, na disputa pelo Senado e 35 indicados para a disputa pela Câmara Legislativa

Em convenção realizada neste sábado (28) em Brasília, o PSB sacramentou a indicação do governo Rodrigo Rollemberg para a disputa pela reeleição ao Palácio do Buruti. Além de Rollemberg, o partido lançou ainda uma nominata de 35 nomes à disputa pela Câmara Legislativa, além da ex-secretrária de Planejamento de Rollemberg, Leany Lemos, na disputa pelo Senado. A vaga de vice deverá sere do PV.



Segundo o próprio Rollemberg, o vice deverá ser Eduardo Brandão, que é do PV. Maria de Lourdes Abadia (PSB), que foi cotada para o cargo, foi descartada ainda neste sábado, quando a socialista anunciou que irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.



"Estamos esperando concluir o processo de negociações, mas muito provavelmente deve ser o Eduardo Brandão", afirmou.



Brandão, que estava na convenção, não mediu esforços para elogiar o Rollemberg. "Hoje é um dia de muita alegria para o PV . Fazemos política com coerência , temos de continuar no caminho certo, temos de acabar com a velha política . A melhor alternativa para o DF é o Rollemberg . Por isso vamos reeleger o nosso Rodrigo para mais quatro anos à frente", disse.



A convenção teve a presença de lideranças do PV e da Rede Solidariedade, partidos que já fecharam apoio à Rollemberg pela reeleição. "Me lembro há quatro anos atrás, com a presença de Eduardo Campos e Marina Silva nós iniciamos uma jornada em buscas de melhorias . Não foram anos fáceis , e só suportamos por causa da nossa fé e resistência . Obrigado ao meu time de colaboradores, formado por gente honesta e trabalhadoras. Foram graças a essas pessoas que estamos aqui hoje. Precisamos resgatar a política como forma de mudar a vida das pessoas . Quase desisti , mas a coragem retornou e hoje estou aqui andando de cabeça erguida pela nossa cidade", afirmou o governador.



Em seu discurso, Rollemberg relembrou as dificuldades que enfrentou durante seu governo, especialmente as dívidas que foram herdadas pelo seu antecessor Agnelo Queiroz (PT). Ele ainda prometeu melhores condições para os servidores públicos. A categoria, embora não tenha sofrido em nenhum momento do governo com atrasos de salários, é uma das mais críticas ao governo do socialistas. Quando assumiu o governo, Rollemberg herdou dívidas de R$ 6 bilhões.



"Arrumamos a casa e iremos agora melhorar a vida para os servidores. A casa está arrumada e agora vamos chegar a hora da virada", afirmou o governador.



Apoio a Ciro

Rollemberg voltou a defender a candidatura de Ciro Gomes para a disputa pela Presidência da República, embora não tenha o apoio local do PDT. "Ciro Gomes é uma boa alternativa", afirmou.

Segundo ele, Marina Silva, candidata da Rede Solidariedade na disputa pelo Palácio do Planalto, terá palanque no DF com Chico Leite, que estava na convenção do PSB.