PRTB recua e retira a candidatura do major Paulo Barreto ao GDF

A candidatura do brigadeiro Átila Maia ao Senado está mantida, de acordo com o partido.



Nascido em Irecê (BA), Paulo Thiago Barreto chegou ao DF em 2002, para fazer cursinho pré-vestibular. Em 2006, ingressou no Corpo de Bombeiros. Ele é engenheiro de incêndio e pânico, pós-graduado em administração corporativa e faz pós-graduação em processo legislativo.



O PRTB confirmou nesta quarta-feira (8), que não irá registrar a candidatura do major Paulo barreto na disputa pelo governo do Distrito Federal. Com a desistência, o antes postulante ao Palácio do Buriti irá agora, disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.Segundo o militar, sua sigla irá compor a coligação do general Paulo Chagas (PRP).