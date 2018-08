PRP e PCdoB lançam seus candidatos ao governo do Rio

Garotinho e Leonardo Giordano são confirmados nas convenções estaduais que ocorreram neste domingo

Neste domingo (5), o PRP (Partido Republicano Progressista) e o PCdoB (Partido Comunista do Brasil) homologaram seus candidatos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. O ex-governador Anthony Garotinho e o vereador de Niterói Leonardo Giordano tiveram seus nomes confirmados para o pleito.



A convenção estadual do PRP ocorreu às 10h, na quadra do GRES São Clemente, no Centro da cidade. Garotinho foi governador do Rio entre 1999 a 2002. Recentemente, o O MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) obteve a condenação na Justiça, em segunda instância, de Garotinho por improbidade administrativa. O ex-governador é acusado de participar de esquema criminoso que desviou R$ 234,4 milhões da Secretaria estadual de Saúde entre 2005 e 2006. Na época, o Estado era governado por sua esposa, Rosinha Matheus, e Garotinho era seu secretário de Estado do Governo. A defesa de Garotinho, que nega as acusações, afirmou que pretende recorrer da decisão.



Já a convenção do PCdoB ocorreu às 9h na Galeria dos Empregados do Comércio, no Centro da cidade. Leonardo Giordano assumiu o primeiro mandato de vereador de Niterói como suplente em 2007. Foi eleito em 2012 e reeleito em 2016 para a mesma função. Esta é a primeira vez que concorre ao cargo de governador do Rio de Janeiro.