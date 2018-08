Prova do concurso público de SBC será no dia 23 de setembro

A prova do concurso público aberto pela Administração, organizado pela Vunesp, será no dia 23 de setembro e disponibilizará 782 vagas com salários entre R$ 1.722,95 a R$ 9.611,41. As informações são de nota divulgada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.



Das 782 vagas disponíveis, cargos com setores com mais carência, como GCM (Guarda-Civil Municipal), técnico em licitação, analista tributário, geólogo, entre outros, deverão contar com convocação imediata, enquanto outras oportunidades contratarão profissionais gradativamente. As contratações terão impacto mensal de R$ 2 milhões na folha de pagamento.



Foram inscritos mais de 100 mil pessoas para a prova. A média era de 127 concorrentes para cada cargo disponibilizado. Com 100 cargos abertos, o cargo de GCM acumulou 5.686 concorrentes, sendo 1.008 candidatas às 30 vagas exclusivas para mulheres e outros 4.675 interessados nas 70 destinadas aos homens.





O local da prova será divulgado em breve pela Prefeitura. O cargo de maior remuneração (R$ 9.611), procurador, registrou 4.066 candidatos para ocupar nove vagas, ou seja, 50 concorrentes por espaço. A taxa de inscrição varia de R$ 56,50 (Ensino Médio) a R$ 82,20 (Ensino Superior).O local da prova será divulgado em breve pela Prefeitura.