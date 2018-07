Prouni Recife abre inscrições para bolsas em cursos superiores

São oferecidas 363 vagas em 68 cursos, distribuídas em nove Instituições de ensino superior

Nesta segunda-feira (23), estão abertas as inscrições do Prouni Recife, programa municipal que concede bolsas de estudos integrais em faculdades particulares. Para o segundo semestre, serão oferecidas 363 vagas em 68 cursos, distribuídas pelas nove Instituições de ensino superior cadastradas. Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 da quarta (25), exclusivamente pelo site www.prouni.recife.pe.gov.br. O primeiro listão com os resultados sai no sábado (28).



Para concorrer a uma das vagas é preciso comprovar renda bruta familiar, per capita, de até dois salários mínimos; ter cursado o ensino médio em uma escola da rede pública ou em escolas privadas com bolsa integral; ter obtido média mínima de 450 pontos, sem zerar a redação, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior à inscrição; ser residente e domiciliado no capital pernambucana por no mínimo três anos e não ter diploma de nível superior.



Entre os cursos oferecidos pelo Prouni Recife estão Medicina, Odontologia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, várias engenharias, Design, Educação Física, Enfermagem, Hotelaria, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.



O Prouni Recife pode ser estendido aos professores da rede pública de ensino do Recife, desde que estejam no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública. As bolsas são para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independente do cumprimento dos critérios dos estudantes.



Quem não tiver acesso à Internet poderá fazer sua inscrição nos computadores da Gerência Geral do Prouni Recife, no térreo da prefeitura, e nas Salas do Empreendedor situadas no Compaz do Alto Santa Terezinha e no Compaz do Cordeiro. O serviço funcionará entre desta segunda (23) a quarta (25), das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 3355-8759 ou pelo email prouniatende@recife.pe.gov.br.



Implantado em 2015, o Prouni Recife tem hoje cerca de 1.080 alunos inscritos. Desde abril de 2018, os estudantes do programa têm direito ao Passe Livre, que dá 70 passagens de ônibus gratuitas, por mês, para serem usadas em todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.