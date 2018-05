Protesto dos caminhoneiros deixa aeroporto do DF sem combustível

Três voos que iriam para a capital foram cancelados; segundo a Inframerica, a frota de caminhões que traz o querosene até o Terminal está retida no Entorno do DF

Três voos que estavam programados para desembarcarem em Brasília na tarde desta terça-feira (22), foram cancelados devido aos protestos dos caminhoneiros. Segundo a Inframerica, administradora do espaço, o combustível está contingenciado devido aos protestos que ocorrem em todo o país.



A previsão era de que as aeronaves chegassem dos aeroportos de Confins (Belo Horizonte), Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro). Sem a certeza de que teria combustível na capital federal para o reabastecimento, as companhias aéreas optaram por cancelar as vindas.



Voos saindo de Brasília ainda podem ser cancelados – a Inframerica se reuniu com representantes das companhias aéreas para decidir quais medidas seriam tomadas.



Segundo a Inframerica, a frota de caminhões que traz o querosene de aviação (QAV) para o Terminal está retida no Entorno do DF. Por meio de nota, a concessionária disse que "lamenta o transtorno que a situação pode gerar aos passageiros" e cobra "o inegociável direito à segurança das operações aeroportuárias".



A administradora recomendou que os passageiros busquem informações junto às companhias aéreas.