Protesto de taxistas interdita Rebouças parcialmente

16h41 - ATENÇÃO! TÚNEL REBOUÇAS - Manifestantes acessaram o túnel, sentido Centro. Foi montada uma faixa reversível na pista sentido Zona Sul pela CET-Rio. Trânsito lento nos acessos ao túnel. Prefira rotas alternativas. pic.twitter.com/wbhVOKQUfI — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 10, 2018

O acesso ao aeroporto Santos Dumont chegou a ficar fechado por cerca de 30 minutos. Manifestantes chegaram a se deslocar a pé pelo viaduto do Gasômetro e pela avenida Francisco Bicalho, no Centro, na altura do IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Militar acompanhou a caminhada.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, as seguintes v ias tiveram congestionamento como reflexo da manifestação: Linha Vermelha, sentido Centro, desde o Galeão. Av. Brasil, sentido Centro, desde o o Caju; viaduto do Gasômetro e avenida Francisco Bicalho, sentido Centro; e Ponte Rio-Niterói.



Um protesto de taxistas provoca muito trânsito na tarde desta quinta (10), no entorno do túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul. A galeria sentido Rio Comprido foi interditada pelos manifestantes, e uma faixa reversível foi montada na galeria em direção à zona sul, que opera nos dois sentidos, provisoriamente, de acordo com a CET-Rio.Os reflexos no trânsito já chegam às avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, às ruas Humaitá e São Clemente e ao elevado Paulo de Frontin. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio pede que os motoristas evitem a região.Mais cedo, pela manhã, os motoristas de táxis já haviam realizado manifestações em diversos pontos da cidade.