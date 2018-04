Propostas das empresas que querem atuar no aterro serão abertas

O governo do Distrito Federal vai abrir nesta segunda-feira (30) os envelopes com as propostas das empresas que querem implementar as áreas de transbordo, triagem e reciclagem de resíduos sólidos e volumosos no novo aterro sanitário da capital. O objetivo é que os vencedores instalem, no Gama e em Samambaia, usinas de separação e tratamento do entulho.

A abertura dos envelopes será na sede da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). A empresa escolhida terá a cessão onerosa, que é uma espécie de aluguel, de dois terrenos de 4 hectares cada um a representantes da iniciativa privada.

Com o começo dos trabalhos da empresa, o governo que o material que hoje é descartado e aterrado no antigo lixão da Estrutural possa ser reaproveitado em obras públicas e particulares.Entre os itens que poderão ser reutilizados é o cascalho.