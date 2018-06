Promotoria quebra sigilo bancário de Auricchio

Caso segue em segredo de Justiça desde dezembro de 2016, quando a investigação começou

O MP (Ministério Público) quebrou os sigilos fiscal e bancário do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e de seu vice, Beto Vidoski (PSDB). A medida faz parte investigação sobre as suspeitas de irregularidades em doações realizadas na campanha de 2016.



O pedido foi feito pelo promotor eleitoral de São Caetano Newton José de Oliveira Dantas. Porém, não foram informados detalhes, porque os dados são considerados como sigilosos e o caso segue em segredo de Justiça desde dezembro de 2016, quando a investigação começou.



Além da quebra do sigilo, também serão ouvidas testemunhas, entre elas familiares de Ana Maria Comparini Silva, uma aposentada moradora de Jundiaí que morreu neste ano, e doou R$ 293 mil para a campanha de Auricchio. A ação pode resultar na cassação da chapa.



O prefeito e o vice não se manifestaram sobre a medida. Os advogados do prefeito, Ricardo Penteado e Beto Vasconcelos, emitiram nota oficial na semana passada sobre o caso e afirmam que esta é uma opinião do Ministério Público Federal e que ainda precisa de apreciação pelo Tribunal Regional Eleitoral.



"O prefeito está à disposição da Justiça Eleitoral para prestar todos os esclarecimentos necessários. Tem certeza da correção de sua conduta, confia na Justiça e acredita que os fatos serão esclarecidos", informaram.