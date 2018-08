Promotor investigado nega acusações de corrupção

Em nota, Marcellus Ugiette diz ter certeza que MPPE saberá conduzir as investigações com a maior transparência possível

O promotor Marcellus Ugiette nega envolvimento com a quadrilha presa na operação Ponto Cego e com qualquer outro grupo criminoso. Em nota encaminhada à imprensa, ele informa que recebeu "com a mais absoluta perplexidade" a informação de que estava sendo investigado por suposto envolvimento na transferência de presos e recebimentos de "presentes".



"Estou totalmente a disposição da Corregedoria do MPPE e coloco meu sigilo bancário e fiscal a disposição da justiça", disse, informando ainda que acredita estar sendo vítima de uma ação feita por aqueles que querem manchar seu nome, certamente por terem algum interesse contrariado. Na nota, Marcellus Ugietti diz ainda que tem certeza de que o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) saberá conduzir as investigações com a maior transparência possível.



"Não tenho nada a temer, muito pelo contrário. Quero ir até o fim para mostrar que nada tenho a ver com as ilações apresentadas. Estou certo que ao final de tudo serei inocentado dessas graves acusações que, desde agora, repilo de forma veemente pois como promotor público não posso deixar de acreditar na justiça.", diz o promotor de Justiça, que entrou no MPPE em 16 de março de 1987. Nesta segunda (6), o MPPE divulgou que afastou Ugiette da Vara de Execuções Penais, onde ele atuava.



Segundo a investigação da Polícia Civil, a organização criminosa atuava nos estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Eles agiam em diversas frentes, cometendo crimes, como fraudes em cartões de crédito, clonagem de cheques, estelionato e outros golpes com objetivo de sacar dinheiro das vítimas.