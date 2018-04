Prometida para 2019, obra de corredor de ônibus tem 5 anos para começar

O município terá que entrar com aporte de mais US$ 25 milhões, totalizando US$ 50 milhões em verbas para os projetos, que ainda incluem a construção da segunda alça de acesso do viaduto Adib Chammas, que deverá desafogar o trânsito na região central; e a construção de duas pontes na avenida dos Estados: em Santa Teresinha e na altura do viaduto Castelo Branco.



Agora, a administração precisa assinar o contrato do financiamento e terá um prazo de carência para a realização destas intervenções de até cinco anos e meio.



"Após o aval dado nesta terça-feira (17) pelo Senado, a próxima etapa será a de cumprimento de trâmites burocráticos até o deferimento do processo pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, órgão que vai autorizar a assinatura do contrato", informou a prefeitura em nota.



A contratação da empresa para a realização do pacote de obras será feita através de licitação pública internacional e seguirá os critérios do BID.

