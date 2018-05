Projetos de Marielle são votados em sessão extraordinária

Foram incluídos projetos que não têm nenhum problema político, ou seja, aqueles com uma maior viabilidade de que sejam aprovados, por não terem barreiras políticas. A expectativa é que os sete sejam aprovados", explicou Renata Souza, ex-chefe de gabinete de Marielle, que avalia que esta é a melhor forma de manter vivo o legado político da vereadora.

Foi criada uma campanha virtual, organizada pelo PSOL em conjunto com a ONG Meu Rio e a ferramenta de mobilização feminista Beta, para que a própria população pressionasse os parlamentares através de envio de e-mais para os políticos da Câmara. Até o momento, quase 13 mil pessoas participaram. Além disso, a campanha também convoca a população a ir à sessão. No evento no Facebook, quase duas mil pessoas confirmaram presença.



" A pressão da sociedade é muito importante, porque esses projetos são feitos em conjunto com a população, são pensados em conjunto. Quando foram elaborados, membros desses grupos estavam presentes. Esses projetos são feitos para melhorarem a vida daqueles que a Marielle defendeu durante todo o mandato. São feitos para a população", concluiu Renata.



Todos os sete projetos estão ligados a mulheres, LGBTs, negros e pessoas em vulnerabilidade social – minorias políticas defendidas por Marielle durante o mandato. Em 15 meses na Câmara, a parlamentar apresentou 16 projetos de lei – oito individuais e outros oito em conjunto com colegas de plenário. Dois deles foram aprovados: um sobre regulamentação de mototáxis e outro sobre contratos da Prefeitura com organizações sociais de saúde.



Quinta vereadora mais votada no Rio, com 46.502 votos, Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março, junto ao motorista Anderson Gomes, no Estácio, no Centro do Rio, quando voltava de um evento na Lapa. As investigações do crime seguem em sigilo, mas a principal linha adotada pela Polícia Civil é a de execução.

A Câmara dos Vereadores realiza nesta quarta (2) uma sessão extraordinária para votar projetos de lei da vereadora Marielle Franco, morta a tiros no dia 14 de março. Entrarão em pauta sete dos principais projetos da parlamentar, como datas de combate ao racismo e à LGBTfobia, além de propostas para creches noturnas, combate ao assédio em transportes públicos, habitação para famílias de baixa renda, medidas socioeducativas para adolescentes e dossiê de políticas públicas voltadas para mulheres.A sessão foi organizada pela equipe de Marielle Franco e vereadores do PSOL na Câmara, junto a outros vereadores do Rio. De acordo com a organização, o objetivo é fazer com que os projetos e o legado de Marielle sigam vivos.