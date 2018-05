Projeto social capacita jovens e mulheres para atuar em restaurantes

Projeto Cazarrara atua em regiões carentes do Distrito Federal, em parceira com instituições sociais

A "Cazarrara: assessoria para restaurantes" oferecerá ao longo do ano cursos de profissionalização de jovens entre 14 e 16 anos e mulheres. Os jovens poderão atuar em estabelecimentos gastronômicos, como restaurantes e lanchonetes.



As mulheres serão capacitadas para produzirem doces. O foco do projeto está agora sobre mulheres da Cidade Estrutural. Os jovens são estimulados a se inscreverem a partir de uma instituição social, que junto com a Cazarrara irá auxiliar em seu desenvolvimento durante o projeto.



Atualmente 18 jovens, atendidos pela ONG Recanto Cristo Vivo já iniciaram o curso. Ao longo do treinamento, eles serão ensinados a como combater as várias formas de desperdício dentro de restaurantes e lanchonetes, a como fazer o atendimento correto aos clientes e como fazer a manipulação correta dos alimentos.



Em seguida os mesmos serão encaminhados, à medida em que forem sendo aprovados no curso, para estágios em estabelecimentos de alimentação fora do lar. Para as mulheres, o projeto é fruto de uma parceria entre a "Cazarrara" e a "Docinhos da Cidade". A ideia é capacitar moradoras da Cidade Estrutural, que estejam em situação de vulnerabilidade social.



"A ideia do projeto nasceu de um desejo de ajudar jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Acreditamos que todas as empresas podem ajudar de alguma forma a transformar nossa sociedade", explicou a consultora gastronômica da Cazarrara, Luciana Félix.