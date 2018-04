Projeto prevê a ampliação da cobertura verde do Recife

A Avenida Militar, no bairro do Recife, Centro, vai se transformar em um corredor repleto de ipês e caraibeira, espécies de floração intensa. Nesta segunda-feira (16), teve início o plantio de 46 mudas nos passeios da via, fruto de uma parceria entre a prefeitura e a Ademi-PE. Ao todo, o projeto prevê a ampliação da cobertura verde da cidade, com duas mil novas árvores espalhadas em diversos espaços públicos. A iniciativa teve como ponto de partida o trecho, localizado entre a frente do Terminal Marítimo e o Forte do Brum.





O projeto prioriza o uso de espécies pertencentes ao bioma da Mata Atlântica. No bairro do Recife, estão sendo colocadas mudas de Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Ipê Rosa e Caraibeira. Atendendo ao que determina o manual de arborização da prefeitura, as plantas são de médio e grande porte e apresentam, em média, dois metros de altura. A escolha das espécies e o tamanho das mudas visa aumentar o índice de sucesso do plantio, além de evitar a depredação. A expectativa é que, em três anos, algumas dessas árvores já comecem a florescer.

Pela parceria, serão beneficiadas 12 áreas públicas da cidade, como canteiros centrais, refúgios, praças e passeios. Entre os espaços contemplados, estão os canteiros centrais das avenidas Mascarenhas de Morais e Domingos Ferreira, além de passeios na Ilha Joana Bezerra. O objetivo é que a ação amplie a cobertura verde das localidades, proporcionando beleza paisagística e a criação de microclimas para amenizar as altas temperaturas e combater as ilhas de calor.Segundo o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Bruno Schwambach, a ação vai durar quatro meses e beneficia as regiões mais áridas da cidade. "Antes, na hora de fazer empreendimentos, as árvores eram suprimidas e replantadas de forma aleatórias. Agora, fizemos um levantamento de onde a cidade mais precisa, as maiores zonas de calor e os locais de fluxo intenso", detalha.