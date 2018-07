Projeto oferece aulas gratuitas de circo no Grande Recife

Estão abertas as inscrições para o projeto Tiúma Circense, que é realizado gratuitamente pelo Sesc Ler São Lourenço da Mata para crianças com idade entre 5 e 10 anos. Durante cinco meses, os participantes vão aprender modalidades como equilíbrio em perna-de-pau, rola-rola e arame, malabares, iniciação a palhaçaria e acrobacias de solo e aéreo.

São oferecidas 15 vagas dentro do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) da instituição para quem possui renda familiar de até três salários mínimos. Para participar é necessário que os pais ou responsáveis procure ao Ponto de Relacionamento com Cliente da Unidade, localizado na Avenida das Pêras, nº 56. É preciso apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e uma foto 3x4 da criança. Para os maiores de 8 anos é necessário ainda o CPF do inscrito.

As aulas do projeto tem início no dia 1º de agosto e acontecem as terças e quintas-feiras, sempre das 14h às 17h, até o dia 13 de dezembro. "O projeto teve início em 2009 e busca oportunizar o contato de crianças com essa linguagem artística, facilitando a interação em grupo e a superação de limites físicos e emocionais", explica a professora de Artes do Sesc Ler São Lourenço da Mata Rayssa Soares.