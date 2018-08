Projeto milionário na Papuda está abandonado há mais de 4 anos

Duas fábricas que gerariam economia nas despesas além de vagas de trabalho para detentos, terminou em prejuízo para os cofres do GDF

Dois projetos de geração de vagas de emprego para detentos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, estão parados desde 2014. Os equipamentos para a instalação de uma fábrica de colchões e uma de pães na unidade custaram juntos cerca de R$5 milhões, mas estão parados por falta de estrutura elétrica na unidade penitenciária.



O projeto foi criado no governo de Agnelo Queiroz (PT), em 2013 e tinha como objetivo gerar emprego aos detentos e economia ao GDF, que ao invés de comprar os materiais para o sistema carcerário, poderia produzir por conta própria. Apenas a fábrica de pães chegou a ser inaugurada em 2014, mas o projeto de formação de detentos não foi desenvolvido e deixou de funcionar no mesmo ano.



Em reportagem do jornal Destak sobre o caso, em agosto de 2017, ainda não havia previsão para início das atividades. Um ano depois, a situação permanece a mesma.



A falta dos postos de trabalho foi um dos destaques de auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) divulgada no último ano. O relatório apurou as atividades da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) no ano de 2015.



Investimento

A fábrica de pães foi anunciada em 2014 com a previsão de empregar 40 internos e produzir cerca de 80 mil pães por dia. O maquinário da obra custou R$ 2 milhões aos cofres do DF. O alimento seria distribuído no presídio e também a programas sociais do governo.



Para oficina de colchões, o projeto previa geração de no mínimo 500 unidades por dia. A produção abasteceria o sistema carcerário do DF, que tem demanda de 27 mil colchões por ano, além de abastecer hospitais da rede pública.



No mesmo ano em que comprou os equipamentos para a oficina, o governo adquiriu 40 colchões por R$ 141 cada. Considerando o mesmo preço, para repor a demanda anual o DF gastaria mais de R$ 3 milhões.



Em nota, a FUNAP afirmou que "estuda os ajustes necessários para a instalação e manutenção de rede elétrica que garanta a operação do maquinário para as oficinas de pães e colchões, além da logística de entrada e saída de veículos autorizados para o fornecimento de insumos".



A pasta afirmou ainda que "qualquer alteração na rotina do presídio, pode ser prejudicial à segurança dos servidores". As instalações necessárias ainda passam por estudos de viabilidade".