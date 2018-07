Projeto Ação Integrada faz cronograma de ações para 2018

Programa apoia trabalhadores resgatados em situações análogas a de escravos no estado do Rio

O projeto Ação Integrada, que dá suporte a trabalhadores resgatados em situações análogas a de escravos no estado do Rio de Janeiro, agora conta com um cronograma de ações, eventos e palestras.

O cronograma foi definido na última quarta-feira (5), numa reunião entre integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Rio de Janeiro, Ministério do Trabalho (MT), Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos e Cáritas RJ com o Instituto Ação Integrada (INAI). Os executores do projeto oferecem acolhimento e qualificação técnica para que o trabalhador não volte à situação de vulnerabilidade.

Segundo a procuradora Guadalupe Couto, gestora do Projeto Ação Integrada, "no estado do Rio de Janeiro, o Projeto vem sendo desenvolvido desde 2014, com resultados positivos no acolhimento às vítimas, com ações voltadas à formação cidadã e inclusão socioeconômica dos trabalhadores que foram resgatados do trabalho em condições análogas à de escravos".