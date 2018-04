Programe-se: veja o que abre e o que fecha neste feriado na capital

Comércio de rua, shoppings, Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios não abrirão

O feriado do Dia do Trabalhador, na próxima terça-feira (1), irá alterar o funcionamento de vários serviços públicos e privados no Distrito Federal. Comércio de rua, shoppings, Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios não abrirão as portas. Nesta segunda-feira (30), apenas escolas não devem funcionar.



Serviços de emergência e principais opções de lazer da capital funcionarão normalmente na terça. Ônibus e metrô terão linhas reduzidas e funcionarão com os horários de domingo.



Comércio

- Lojas de rua, supermercados e shoppings: ficarão fechados no feriado de terça-feira;

- Bares e restaurantes: funcionarão normalmente;

- Farmácias: expediente facultativo – exceto as que estão de plantão, que são obrigadas a abrir;



Serviços Públicos

- BRB: as agências do banco fecham na terça-feira. Na segunda, o funcionamento é normal;

- Detran: postos de atendimento também fecham na terça. Haverá, porém, plantões de fiscalização;

- Hemocentro: não abre na terça. Nesta segunda-feira funciona normalmente, das 7h às 18 horas;



Saúde

- Emergências, Hospitais Regionais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): funcionam normalmente tanto na segunda quanto na terça-feira;

- Ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde: fecham na terça;



Transporte

- Ônibus: ônibus terão frota e horário reduzidos na terça-feira, como aos domingos;

- Metrô: no dia 1º de maio os trens farão horário de domingo, das 7 às 19h. Na segunda, funcionamento em normal