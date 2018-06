Programa abre seleção para intercâmbio em língua espanhola e alemã

A Secretaria de Educação do Estado (SEE), por meio do Programa Ganhe o Mundo (PGM), abre processo seletivo para preenchimento de 64 vagas para participar do programa de intercâmbio. Serão selecionados 63 estudantes para língua espanhola e uma para língua alemã. A seleção é voltada para estudantes entre 14 e 17 anos, matriculados no 2º ano do ensino médio em escolas públicas estaduais em 2018.





Os estudantes selecionados cursarão o equivalente a um semestre letivo em escola de nível médio nos países correspondentes, com embarques previstos para o período de julho a setembro de 2018 e janeiro a março de 2019. O Programa Ganhe o Mundo conta com um call center (0800 286 0086) que a partir desta terça-feira (19) vai poder tirar todas as dúvidas em relação a seleção.

As inscrições serão realizadas de duas formas. Quem optar por espanhol pode preencher, desta quarta-feira (20) até o dia 27 de junho, o formulário que estará disponível no site da Secretaria de Educação . Já quem desejar se inscrever em língua alemã, as inscrições serão realizadas, desta terça-feira (19) e quarta (20), através do e-mail programaganheomundointercambio@educacao.pe.gov.br. Para concluir a inscrição em língua alemã é necessário anexar a ficha de inscrição.Podem participar estudantes que participaram do processo seletivo para o PGM 2017, sob portaria Nº 10256/2017, e que não conseguiram ser classificados. A primeira etapa consiste em verificar se o candidato se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo programa. Já na segunda, os estudantes são submetidos a uma prova do idioma cursado. Na última etapa, os candidatos são classificados de acordo com as notas obtidas nas avaliações.