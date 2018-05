Professores realizam curso de primeiros socorros

Oito instituições de ensino de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, participaram de uma ação que ensina docentes a lidar com primeiros socorros em situações de emergência. O projeto é realizado pelo Hospital e Maternidade São Luiz e tem foco nos cuidados essenciais de crianças.

Ministrado pela enfermeira Daniele Neias de Andrade Amorim, o treinamento teve como objetivo capacitar os participantes a reconhecer uma situação de urgência, sua gravidade e prepará-los para prestar o atendimento inicial de primeiros socorros, que colabora no atendimento médico na unidade hospitalar.

"O espaço escolar é um ambiente propício para ocorrência de acidentes com crianças, não por negligência dos professores e colaboradores, mas por ser um dos ambientes que os pequenos, sempre cheios de energia, passam boa parte do seu dia. Conhecendo esse cenário, nossa preocupação é deixar a comunidade escolar local mais preparada para lidar melhor com as emergências que podem acontecer", destaca a enfermeira Daniele.

O hospital realizará outras edições do treinamento. Para que a escola se inscreva é necessário entrar em contato com o hospital através do e-mail: relacionamento.hsc@saoluiz.com.br.