Professores do Recife iniciam greve por tempo indeterminado

Professores da rede municipal do Recife começaram hoje uma greve por tempo indeterminado. Várias escolas amanheceram com as portas fechadas nesta segunda-feira (14). Apesar da greve, 88,7% das escolas, creches e creches-escolas funcionaram nesta segunda-feira (14), de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Educação do Recife.





Em nota, a Prefeitura do Recife disse que somente este ano já foram realizadas mais de 20 reuniões setoriais, que discutem temas específicos de cada categoria. No caso da Educação, foram quatro reuniões. "A atual gestão sempre respeitou a lei federal n° 11.738/08, que estabelece o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, e garante que vai continuar respeitando a legislação em 2018", disse a nota.



Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 309 escolas, das quais 81 são creches e 91.510 alunos. Temos 5.884 professores efetivos e 1.143 contratos temporários, totalizando 7.027 professores.

Na última sexta (11), a greve foi decretada em assembleia do Sindicato dos Professores do Recife (Simpere). Formada por quase 7 mil servidores, entre ativos e inativos, a categoria se mobiliza por melhores salários. Os profissionais estavam em estado de greve desde o dia 23 de abril. Os docentes decidiram entrar em greve após a reunião da mesa de negociação específica com o secretário de Educação Alexandre Rêbelo.A data base da categoria é em janeiro e, desde então, os professores tentam negociar com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) e só recebem respostas negativas sobre o reajuste. Na pauta de reivindicação, os docentes pleiteiam o cumprimento da lei do piso com aplicação no plano e cargo e carreiras, paridade para os aposentados e pensionistas, abertura de novas adesões no Saúde Recife, construção de novas creches e melhorias na estrutura das escolas.