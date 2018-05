Professores da rede municipal do Recife encerram greve

Após nove dias de paralisação, o Sindicato dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE) decidiu encerrar a greve e retomar as atividades a partir desta sexta-feira (25). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24), após reunião com representantes da Prefeitura do Recife, que aceitou a proposta da categoria e garante o pagamento do reajuste no índice do piso salarial para todos os níveis de profissionais.





Após reuniões para discussões específicas dos servidores dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os servidores destes equipamentos também fecharam acordo com a Prefeitura do Recife e retomaram suas atividades normais.

Durante a paralisação, cerca de 93% das escolas, creches e creches-escolas funcionaram, segundo a prefeitura. A gestão municipal reforça ainda que mantém constantemente o diálogo aberto com todas as categorias de servidores municipais. A Mesa Geral de Negociação Salarial foi aberta com o primeiro encontro já realizado com o conjunto de representantes dos servidores municipais. Nas reuniões setoriais, onde são discutidas as pautas específicas de cada categoria, já foram mais de 20 encontros neste ano.