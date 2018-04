Professor confessa abusar sexualmente de duas alunas

As investigações tiveram início em março deste ano, após denúncia de uma das vítimas

Um professor de inglês de 32 anos foi preso por abusar sexualmente de alunas, em Jardim Atlântico, em Olinda, na região metropolitana do Recife (RMR). As investigações do caso tiveram início em março deste ano, quando o pai de uma das duas vítimas procurou a polícia para denunciar os abusos.



A prisão ocorreu na sexta (13), mas o caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda (16). Em depoimento, o professor confessou ter praticado sexo com as estudantes e que os atos contavam com a participação da esposa dele. Já as adolescentes informaram à polícia de que o homem prometia casar com uma delas.



Há um mês, o professor procurou os conselheiros para dizer que uma aluna era vítima de abusos praticados pelo pai. Após investigar a história, o Conselho Tutelar de Olinda descobriu que era o professor quem aliciava as alunas. Segundo a Polícia Civil, o professor prometia aulas gratuitas às jovens.



Durante a prisão do homem, foram apreendidos computadores, um pen drive e um celular, onde havia fotos íntimas das estudantes, de 14 e 15 anos. Devido às idades das duas jovens, a polícia não configura o crime como estupro de vulnerável. " Vamos encaminhar os arquivos digitais para perícia verificar se há imagens das menores", disse o delegado Vinícius Silva de Oliveira.