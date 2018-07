Procurador de São Bernardo assume a presidência da Fundação do ABC

Mauá



Entre os primeiros desafios, Dr. Luiz Mario Souza assume a Fundação do ABC em meio a tratativas com a Prefeitura de Mauá para solução do contrato de gestão do Complexo de Saúde de Mauá (COSAM) e negociações para o pagamento da dívida de mais de R$ 120 milhões do município com a FUABC.



O contrato atual foi prorrogado por 30 dias e está vigente até o final de julho. Conforme orientado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, espera-se para os próximos dias a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que regule um novo contrato de gestão para o COSAM.

O Procurador-Geral do Município de São Bernardo, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes assumiu nesta quinta-feira (26) a presidência da Fundação do ABC. A escolha foi deliberada em reunião do Conselho de Curadores da FUABC.O advogado é indicado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para o mandato 2018-2019. O novo presidente assume o lugar da médica Dra. Adriana Berringer Stephan, que ocupava o cargo interinamente e retorna à função de vice-presidente. Não houve mudança na Secretaria-Geral da instituição, que segue sob comando de Edson Salvo Melo."Nas conversas preliminares que tive, já pude identificar algumas das dificuldades, problemas de ordem financeira e uma multiplicidade de fatores que vão desde a mantenedora até a ponta, nas unidades de saúde gerenciadas. A partir de agora vou começar a me reunir com os departamentos e com os gestores dos contratos, a fim de me aprofundar em cada uma dessas parcerias com o Poder Público", afirmou na cerimônia de posse.