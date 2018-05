Procon vai atuar no final de semana contra preços abusivos dos combustíveis

A prática de preços abusivos pode resultar em multa que varia de cerca de R$ 400 a R$ 6 milhões.

O Procon do Distrito Federal anunciou que irá atuar durante todo o final de semana para coibir os preços abusivos dos combustíveis. A vistoria ocorrerá em conjunto com a Coordenadoria de Repressão a Crimes contra o Consumidor, da Polícia Civil do DF.



Nesta semana, diante da crise do abastecimento causada pela greve dos caminhoneiros, os bloqueios das estradas fez o preço da gasolina chegar a R$ 9,99 em algumas regiões da capital federal.



Caso se depare com valores dos combustíveis excessivamente aumentados, o instituto sugere que o consumidor peça o comprovante fiscal ou pelo menos tire foto. Para fazer a denúncia, é necessário entrar em contato pelo telefone 151 ou ir até uma das unidades no Distrito Federal.



A prática de preços abusivos pode resultar em multa que varia de cerca de R$ 400 a R$ 6 milhões.