Procon vai às ruas do DF para fiscalizar preços abusivos da gasolina

Decisão foi anunciada pelo GDF após alguns postos da capital vender o combustível ao preço de R$ 9,99

Fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estarão nas ruas do Distrito Federal nesta quinta-feira (24) para fiscalizar postos de combustíveis que estejam praticando preços abusivos. A decisão foi anunciada pelo GDF ápos o preço da gasolina chegar a R$ 9,99 em algumas regiões da capital.



O órgão orienta que a pessoa ao abastecer com valores acima do previsto peça a nota fiscal e se apresente em um dos postos do Procon para registrar reclamação. O problema ocorre por falta de combustível em meio à greve nacional dos caminhoneiros, que comprometeu o abastecimento em toda a capital e em várias cidades do país.



Ontem, um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou que um posto de Águas Claras comercializava o combustível por R$ 9,99. Já em Planaltina o preço era de R$ 8,99 o litro.



Procura

Com medo de desabastecimento, os brasilienses correram para os postos em busca de gasolina na manhã desta quinta-feira (24). No Setor de Postos e Motéis da Candangolândia , por exemplo, a fila de espera estava em média de duas horas em cada unidade.



A vendedora Ana Dias contou ao Destak que passou por nove postos até conseguir um que tivesse combustível. "Eu moro em Valparaíso de Goiás e desde lá eu estava tentando abastecer, porém não encontrava nenhum que tivesse gasolina. Chegando em Brasília eu achei um e tive que pagar mais de R$ 5,00 pelo litro", comentou.