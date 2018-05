Procon-RJ pede que mercados justifiquem preços abusivos

Dos 13 locais vistoriados no Rio e em Niterói, nove foram notificados e dois foram autuados

A partir de denúncias feitas por consumidores, o Procon-RJ realizou uma ação de fiscalização em supermercados e hortifrutis nesta sexta (25), para verificar se os preços cobrados nos alimentos eram razoáveis ou se havia sobrepreço, diante da crise de abastecimento provocada pelo 5º dia de greve dos caminhoneiros no país.



Dos 13 estabelecimentos do Rio e de Niterói visitados, nove foram notificados, tendo que apresentar justificativas aos preços praticados, e dois destes foram autuados. Os fiscais lavraram autos de constatação com os preços no momento da fiscalização, que serão comparados aos seus respectivos valores dos últimos 10 dias.



Um posto de gasolina no Rio também foi vistoriado e notificado pelo preço aplicado em combustíveis. O Posto Bracarense (av. Oswaldo Aranha, 11, Praça da Bandeira), um dos poucos que ainda possuía combustível à venda pouco antes dos fiscais do Procon chegarem, junto com a Delegacia do Consumidor, praticava o preço de R$ 6,399 para a gasolina aditivada.



Balanço da ação nos mercados e hortifrutis:



Pão de Açúcar (Rua Ministro Viveiros de Castro, 38, Copacabana): Preços da abobrinha, pimentões verdes e beterraba deverão ser justificados em 10 dias.



Prezunic (Rua Coronel Moreira César, 414 – Icaraí): Preços do alho a granel deverão ser justificados em 10 dias.



Princesa (Rua Coronel Moreira César, 323, Icaraí): Ausência de Balanças de precisão na área de vendas. Preços da banana prata e batata inglesa deverão ser justificados em 10 dias. Problemas estruturais: pisos quebrados na área da padaria.



Zona Sul (Rua Visconde de Pirajá, 118, Ipanema): Vencido: 1 kg de camarão. Preços da pera, pimentão vermelho e tomate deverão ser justificados em 10 dias.



Hortifruti (Av. Prado Junior, 257, Copacabana): Preços da melancia, abacaxi e manga deverão ser justificados em 10 dias.



Multi-Fruti (Rua Santa Clara, 139, Copacabana): Preços da batata inglesa, tomate, pera e maçã deverão ser justificados em 10 dias.



Hortifruti (Rua Conde de Bonfim, 199, Tijuca): Preços da cebola, laranja e maçã deverão ser justificados em 10 dias.



Mundial (Rua Siqueira Campos, 71, Copacabana): Preços da batata deverão ser justificados em 10 dias.

Não apresentaram diferença nos preços:

Pomar (

)



Diamante (

São Francisco)



Hortifruti (

)



Hortifruti (Rua Marques e Paraná, 312, Niterói)





Mercado Rui Barbosa (Av. Rui Barbosa, 112, São Francisco)

Rua Mem de Sá, 9, IcaraíAv. Rui Barbosa, 325,Rua Coronel Moreira César, 35, Icaraí